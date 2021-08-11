Режиссера Коробко возмутил недопуск Булановой к участию в выборах

ПОЛИТРОССИЯПолитикаРежиссера Коробко возмутил недопуск Булановой к участию в выборахТатьяна Буланова должна вести борьбу за свои права в участии в региональных выборах и даже дойти до президента.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikitenko JuryПечник должен печь пирога, а сапожник тачать сапоги. Раз она певица, то пусть и поет дальше, а не лезет туда, где ничего и ни в чем не разбирается. Примеров сколько угодно. Посмотрите на артистов, сидящих в думе. Что-то я не слышал от нихз каких-либо речей. Единственное , что они могут, это дружно и по команде поднимать руку.Комментировать
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