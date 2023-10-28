Областная акция ´Гарантии, права, поддержка´.

В период с 30.10.2023 по 03.11.2023 пройдет этап областной акции ´Гарантия, права, поддержка´ по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
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