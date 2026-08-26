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Запрет телефонов и новый предмет: что изменится в школах Алтайского края с 1 сентября

Запрет телефонов и новый предмет: что изменится в школах Алтайского края с 1 сентября

Считаные дни остались до начала 2026/2027 учебного года в России. Для школ Алтайского края это "сезон" очередных новшеств, которые позволят улучшить качество образования и дисциплину в образовательных учреждениях.

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