Украинский боксер Усик отказался смотреть бой россиян Бивола и Бетербиева

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик покинул стадион перед главным боем вечера в Эр-Рияде за звание абсолютного чемпиона мира между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, сообщает Спортс.
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