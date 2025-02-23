Украинский боксер Усик отказался смотреть бой россиян Бивола и Бетербиева

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик покинул стадион перед главным боем вечера в Эр-Рияде за звание абсолютного чемпиона мира между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, сообщает Спортс.