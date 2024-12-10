ЕС предоставит Молдове последний транш макрофинансовой помощи

Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась сегодня в Брюсселе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудила с ней процесс вступления нашей страны в Европейский союз, оказываемую Республике Молдова европейскую поддержку и инициативы, непосредственно улучшающие жизнь граждан, передает moldpres со ссылкой на пресс-службу администрации президента.