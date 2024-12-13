Специалист "Работа.ру" Санина: в декабре меняются правила расчета зарплаты

В декабре и январе зарплаты сотрудников обычно рассчитываются по особой схеме. Так, если выплата аванса или основной части зарплаты выпадает на выходной день, то средства должны выплатить строго в будний день, который предшествует этой дате.
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