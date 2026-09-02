Полиция задержала мигрантку за нападение на девушку в ТЦ Новосибирска

Шокирующий инцидент произошел вечером 31 августа в ТРЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе. Подписчики канала «Анонимный Новосибирск» в МАХ опубликовали видео с камер наблюдения, на которых запечатлено, как иностранная гражданка нападает на девушку-продавца.
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