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Чиновники проговорились. России посоветовали готовиться к худшему

Чиновники проговорились. России посоветовали готовиться к худшему

После резкого подъёма ставки и резкого падения рубля по отношению к доллару и евро национальная валюта начала потихоньку отыгрывать свои позиции.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Финансовый гипноз. Или в России к управлению государством пришли полные бездари. Или ей управляет неведомая третья сила из четвертого измерения. Нерушим только боевой дух бойцов. Богатство общества состоит из товаров, - писал ещё в старину один общий знакомый. Богатство нашего общества - из офшорных счетов. Товары у нас - параллельный импорт. Благосостояние измеряется не суммой на счете в банке и приобретенной недвижимостью, а суммой полученных кредитов. Да и то, что на счетах, обесценивается со свистом. И получилось: мечи пока куём, а вот с аралами хоть оборись. А рубль скоро пойдет на обои. Поэтому, видимо, и работают в ЦБ над его новым дизайном.
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