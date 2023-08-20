Чиновники проговорились. России посоветовали готовиться к худшему

АЮ

Александр Юткин

Финансовый гипноз. Или в России к управлению государством пришли полные бездари. Или ей управляет неведомая третья сила из четвертого измерения. Нерушим только боевой дух бойцов. Богатство общества состоит из товаров, - писал ещё в старину один общий знакомый. Богатство нашего общества - из офшорных счетов. Товары у нас - параллельный импорт. Благосостояние измеряется не суммой на счете в банке и приобретенной недвижимостью, а суммой полученных кредитов. Да и то, что на счетах, обесценивается со свистом. И получилось: мечи пока куём, а вот с аралами хоть оборись. А рубль скоро пойдет на обои. Поэтому, видимо, и работают в ЦБ над его новым дизайном.