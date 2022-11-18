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ПВО Украины не выдерживает растущей частоты ракетных ударов ВС России

ПВО Украины не выдерживает растущей частоты ракетных ударов ВС России

Недавние ракетные удары по украинским военным объектам и объектам энергетики выявили серьезные проблемы в системе ПВО вооруженных сил Украины, сообщает “Военное обозрение”.

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