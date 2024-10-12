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The Guardian: Экс-генерал США Милли назвал Трампа самым опасным человеком

The Guardian: Экс-генерал США Милли назвал Трампа самым опасным человеком

Бывший главнокомандующий объединенным комитетом штабов США, отставной генерал Марк Милли, поделился своими опасениями по поводу возможного возвращения Дональда Трампа к политической власти, назвав его самым опасным человеком.

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