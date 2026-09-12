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Царьград

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Knight Edge Media подтвердили отмену съемок фильма «Чудо-женщина»

Knight Edge Media подтвердили отмену съемок фильма «Чудо-женщина»

Киновселенная Джеймса Ганна и Питера Сафрана лишилась «Чудо-женщины». Проект отменили из-за провала фильма «Супергерл».

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