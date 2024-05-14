Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Древние нации не извиняются

Древние нации не извиняются

Лидеру нации Таджикистана Эмомали Рахмону 71 год. Из них 25 он у власти. Ни у кого это не вызывает никакой критики или осуждения.

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