Древние нации не извиняются

Лидеру нации Таджикистана Эмомали Рахмону 71 год. Из них 25 он у власти. Ни у кого это не вызывает никакой критики или осуждения.
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