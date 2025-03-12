Восьмилетний приговор актеру за избиение бывшего замглавы Минэнерго России сочли законным

Кассация признала законным приговор актеру за избиение экс-замглавы Минэнерго РФ Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор, вынесенный актеру Глебу Нейжмак-Иорданскому за избиение бывшего замглавы Минэнерго России Леонида Тропко.
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