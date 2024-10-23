Про феминитивы Выношу из дискуссии на фб - о новоязовских феминитивах, будь они неладны. Я хоть и бывший, но филолог - и на любые языковые явления стараюсь смотреть беспристрастно и в первую очередь с точки зрения самого языка.
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