WSJ: США удалось отразить не все ответные атаки со стороны Ирана

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает, что США и союзники Вашингтона отразили не все атаки Ирана, которые были осуществлены Исламской Республикой в ответ на американские удары.
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