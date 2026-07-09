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Наш потерянный мир

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WSJ: США удалось отразить не все ответные атаки со стороны Ирана

WSJ: США удалось отразить не все ответные атаки со стороны Ирана

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает, что США и союзники Вашингтона отразили не все атаки Ирана, которые были осуществлены Исламской Республикой в ответ на американские удары.

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