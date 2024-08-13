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Количество российских спутников на орбите увеличат до 1200

Количество российских спутников на орбите увеличат до 1200

Первый вице-премьер Денис Мантуров на стратегической сессии «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года» заявил, что количество спутников российских орбитальных группировок до 2030 года необходимо увеличить до 1200 штук.

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