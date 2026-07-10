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В Ноябрьске публичное обвинение врачей во взятке обернулось уголовным делом

В Ноябрьске (ЯНАО) суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу заведующей отделения профилактики горбольницы Анны Жуковой, которую публично обвинили в том, что в декабре 2023 года она якобы требовала взятку за трудоустройство.

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