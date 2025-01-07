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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рид Буше о Ги Буше и Хартли: «Они во многом похожи: много внимания деталям, интенсивные тренировки, оба требуют результат и максимум от каждого игрока»

– Есть ли контраст между Хартли и Буше? – Я бы так не сказал. Они во многом похожи, много внимания деталям, интенсивные тренировки, оба требуют результат и максимум от каждого игрока.

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