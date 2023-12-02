Татьяна Голикова: с 2024 года диспансеризация станет обязательной

Со следующего года работающее население страны будет под тотальным диспансерным наблюдением.В пятницу 1 декабря в Москве начался конгресс «Национальное здравоохранение-2023», на котором с информацией о новшестве в системе ОМС выступила вице-премьер Татьяна Голикова.
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