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Испания не пропустила в 6 матчах на одном чемпионате мира – первой в истории. Симону забили 1 гол за 7 игр

Сборная Испании провела на ноль 6 из 7 матчей чемпионата мира-2026. В полуфинале турнира команда Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Франции со счетом 2:0.

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