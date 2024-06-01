Роман Шайхутдинов выступил перед слушателями Международной Школы молодых ученых-юристов

В Университете Иннополис в преддверии Саммита БРИКС-2024 и Казанского Глобального молодежного саммита прошел второй день Международной Школы-практикума молодых ученых-юристов, посвященной обсуждению роли БРИКС в формировании нового правового пространства.
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