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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Ошибка 404, компания не найдена»: студия Free Radical Design, которая должна была возр...

«Ошибка 404, компания не найдена»: студия Free Radical Design, которая должна была возр...

«Ошибка 404, компания не найдена»: студия Free Radical Design, которая должна была возродить TimeSplitters, закрылась уже во второй разБританская студия Free Radical Design, вернувшаяся в мае 2021 года из небытия благодаря холдингу Embracer Group для возрождения франшизы TimeSplitters, в декабре 2023-го оказалась им же и закрыта.

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