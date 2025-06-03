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Царьград

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Иркутская область: Самая дешевая электроэнергия в России к 2025 году

Иркутская область: Самая дешевая электроэнергия в России к 2025 году

К 2025 году Иркутская область предлагает электроэнергию по самой низкой стоимости в России. В отличие от неё, Чукотский автономный округ и Москва предъявляют своим жителям наивысшие тарифы.

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