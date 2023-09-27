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Геймплей FFVII Rebirth, релиз Phantom Liberty, дата Talos Principle 2, Макс Пейн в Alan Wake 2…

Геймплей FFVII Rebirth, релиз Phantom Liberty, дата Talos Principle 2, Макс Пейн в Alan Wake 2…

Сэм Лэйк поведал, что персонаж Алекса Кейси в Alan Wake II — никто иной как Макс Пейн, но с другим именем из-за прав; Square Enix провела презентацию Final Fantasy VII Rebirth с показом геймплея и рассказом об открытом мире; Bethesda ждёт от Starfield миллиарда долларов дохода; профсоюз толкает актёров, участвующих в разработке игр, к забастовке; состоялся релиз DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077; президент Capcom считает, что игры должны стоить ещё дороже; V .

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