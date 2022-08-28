Блогер KSI нокаутировал двух соперников за один вечер

Блогер Оладжиде Олатунджи, известный как KSI, провел два боксерских боя за один вечер в Лондоне. Сначала KSI нокаутировал другого блогера Брендона Скотта (Swarmz), затем одержал досрочную победу над профессиональный боксером Луисом Пиньедой (2-6).
Блогер Оладжиде Олатунджи, известный как KSI, провел два боксерских боя за один вечер в Лондоне. Сначала KSI нокаутировал другого блогера Брендона Скотта (Swarmz), затем одержал досрочную победу над профессиональный боксером Луисом Пиньедой (2-6).
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