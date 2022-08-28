Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...

Блогер KSI нокаутировал двух соперников за один вечер

Блогер Оладжиде Олатунджи, известный как KSI, провел два боксерских боя за один вечер в Лондоне. Сначала KSI нокаутировал другого блогера Брендона Скотта (Swarmz), затем одержал досрочную победу над профессиональный боксером Луисом Пиньедой (2-6).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх