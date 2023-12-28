Кеннет Лофтон выдал 30+8 в дебютной игре за фарм-клуб «Филадельфии»

Тяжелый форвард отметился 30 очками, 8 подборами, 2 блок-шотами и передачей. За 29 минут Лофтон реализовал 9 из 15 с игры (3 из 7 из-за дуги) и 8 из 10 с линии.
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