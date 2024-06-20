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Новости экономики России

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"Убитый" юань может очень дорого обойтись бюджету

"Убитый" юань может очень дорого обойтись бюджету

Всех приветствую!  Хоть я и зарекся на время торговать валютой, но как спекулянт такой график игнорировать не могу! CRU4 на днях на панике сильно перепродали, я не знаю, о чем думают в правительстве и ЦБ, но убитый юань может очень дорого обойтись бюджету.

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