Всех приветствую! Хоть я и зарекся на время торговать валютой, но как спекулянт такой график игнорировать не могу! CRU4 на днях на панике сильно перепродали, я не знаю, о чем думают в правительстве и ЦБ, но убитый юань может очень дорого обойтись бюджету.