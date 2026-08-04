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Царьград

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Родни Кук оценил визит на ПМЭФ как очень позитивный шаг

Родни Кук оценил визит на ПМЭФ как очень позитивный шаг

Председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук отметил успешный визит на ПМЭФ в июне. Госдепартамент поддержал его участие, а представители присутствовали на встречах, что Кук считает позитивным шагом для диалога с Россией.

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