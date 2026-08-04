Родни Кук оценил визит на ПМЭФ как очень позитивный шаг

Председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук отметил успешный визит на ПМЭФ в июне. Госдепартамент поддержал его участие, а представители присутствовали на встречах, что Кук считает позитивным шагом для диалога с Россией.
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