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Что нужно сделать, чтобы данные о доме и участке появились на кадастровой карте?

«Я не увидела своего дома и земельного участка, на котором он расположен на публичной кадастровой карте Росреестра, что мне как владельцу необходимо сделать, чтобы эта информация появилась?» - спрашивает жительница поселка Затон Элеонора Тихонова.

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