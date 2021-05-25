Что нужно сделать, чтобы данные о доме и участке появились на кадастровой карте?

«Я не увидела своего дома и земельного участка, на котором он расположен на публичной кадастровой карте Росреестра, что мне как владельцу необходимо сделать, чтобы эта информация появилась?» - спрашивает жительница поселка Затон Элеонора Тихонова.
«Я не увидела своего дома и земельного участка, на котором он расположен на публичной кадастровой карте Росреестра, что мне как владельцу необходимо сделать, чтобы эта информация появилась?» - спрашивает жительница поселка Затон Элеонора Тихонова.
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