Роспотребнадзор одобрил открытие пляжного сезона на 105 пляжах Анапы

Роспотребнадзор выдал разрешительные документы на об открытии пляжного сезона на 105 пляжей Анапы. Об этом говорится на сайте правительства России по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.
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