На посвященной матери Цветаевой выставке засветили «тройки» поэтессы

Училась в гимназии Марина Ивановна так себе, но родители сделали все, чтобы дать ей первоклассное образование Рассказ о детстве писателя-классика — пожалуй, самый «заюзанный» жанр выставки, в столичном Музее Марины Цветаевой понимают это, поэтому предложили посетителям экспозицию о маме поэтессы.