Проект Stargate от OpenAI нацелен на международную экспансию

Stargate, проект стоимостью 500 миллиардов долларов, возглавляемый OpenAI, Oracle и SoftBank и направленный на создание центров обработки данных и другой инфраструктуры ИИ в США, рассматривает возможность инвестиций в Великобританию и другие зарубежные страны, говорится в докладе Financial Times.