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В Челябинской области ребенок увяз в трясине

В Челябинской области ребенок увяз в трясине

Маленького южноуральца во время прогулки едва не засосала трясина. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел накануне, 17 сентября, в селе Филимоново (Чебаркульский район).

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