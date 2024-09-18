В Челябинской области ребенок увяз в трясине

Маленького южноуральца во время прогулки едва не засосала трясина. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел накануне, 17 сентября, в селе Филимоново (Чебаркульский район).
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