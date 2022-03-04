МТС Банк повысил ставки по вкладам до 20,5% годовых в рублях и до 8% годовых в валюте

МТС Банк повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях, долларах США и евро для физических лиц. Максимальную доходность до 20,5% годовых можно получить по вкладу "МТС Премиальный плюс" в рублях и до 20% годовых в рублях по вкладу "МТС Доходный", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.