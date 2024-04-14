В ДНР оздоровят реки Кальмиус и Мокрая Волноваха

На берегах реки Кальмиус в городе Донецк и ее притоке, реке Мокрая Волноваха, в районе села Раздольное Донецкой Народной Республики, начался подготовительный этап работ по оздоровлению их русел, сообщает НИА Экология.
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