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В ДНР оздоровят реки Кальмиус и Мокрая Волноваха

В ДНР оздоровят реки Кальмиус и Мокрая Волноваха

На берегах реки Кальмиус в городе Донецк и ее притоке, реке Мокрая Волноваха, в районе села Раздольное Донецкой Народной Республики, начался подготовительный этап работ по оздоровлению их русел, сообщает НИА Экология.

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