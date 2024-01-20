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"Рыбалка закрыта?" Наши не пустят англов за треской в свои воды

"Рыбалка закрыта?" Наши не пустят англов за треской в свои воды

АМАРАНТ "Не имеете права!" Лондон негодует из-за аннулирования договора от 1956. Сотни тысяч тонн рыбы ловили в наших водах.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
А сколько морской территории отдали &quot; за нехрен делать&quot; Норвегии? А пятнистый с грузином сколько морской глади с огромными рыбными запасами отдали пиндосам? Не хотят ли сейчас эти договора выбросить на помойку, ведь это тоже - не дружественные страны, поставляют вооружение, от которого гибнут военные России? Или действуют избирательно, не дразня пиндосов?
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3 час.
LL
Lyudmilapuzenko Lyudmilapuzenko
Вы родственник Пескова
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2 час.
Ольга Моргаченко
Ни британцам , ни американцам,южнокорейцам ,японцам и прочая не давать ловить нашу рыбу
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1 час.

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