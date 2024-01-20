"Рыбалка закрыта?" Наши не пустят англов за треской в свои воды

ВМ

Владимир Минаков

А сколько морской территории отдали " за нехрен делать" Норвегии? А пятнистый с грузином сколько морской глади с огромными рыбными запасами отдали пиндосам? Не хотят ли сейчас эти договора выбросить на помойку, ведь это тоже - не дружественные страны, поставляют вооружение, от которого гибнут военные России? Или действуют избирательно, не дразня пиндосов?