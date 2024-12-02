«Злосчастная» уступка

"Злосчастная" уступкаНу не везёт перемене лиц в обязательствах. Это одна из немногих конструкций обязательственного права, которая периодически повергается атакам со стороны права публичного, точнее, не права, а бюрократии, которая им пользуется.
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