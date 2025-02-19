Операторам по работе с задолженностью «Сбера» угрожают до пяти раз в день

Операторам контактного центра Сбербанка по работе с задолженностью угрожают агрессивные клиенты до пяти раз в день, передает ТАСС слова директора дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Дениса Кузнецова.
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