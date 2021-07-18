Открытки, которые придутся по вкусу любителей черного, но отменного юмора

Многие недолюбливают черный юмор, считая его слишком пошлым, грубым или попросту неприличным. В какой-то степени так и есть, но главная заслуга жанра в том, что он позволяет посмеяться над тем, чего мы боимся, что мы ненавидим и что презираем.