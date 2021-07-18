Не всё так грустно

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Открытки, которые придутся по вкусу любителей черного, но отменного юмора

Открытки, которые придутся по вкусу любителей черного, но отменного юмора

Многие недолюбливают черный юмор, считая его слишком пошлым, грубым или попросту неприличным. В какой-то степени так и есть, но главная заслуга жанра в том, что он позволяет посмеяться над тем, чего мы боимся, что мы ненавидим и что презираем.

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