SpaceX запустила высокоскоростной интернет Starlink на островах Теркс и Кайкос

Сервис расширяет свое присутствие в удаленных частях планеты Компания Starlink объявила о доступности своего спутникового интернета на большей части территории Теркса и Кайкоса — британской заморской территории в Карибском море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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