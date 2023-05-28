Закон и Порядок

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Михаил Делягин: Внутренних диверсантов нужно вычислять и зачищать

Михаил Делягин: Внутренних диверсантов нужно вычислять и зачищать

Последыши Чубайса надеются, что лихое время обойдет их стороной Михаил Делягин Фото: URA.RU/TASS Запад развязал против России всеобъемлющую политическую, в том числе и экономическую войну, которая ведется на уничтожение в прямом смысле этого слова.

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