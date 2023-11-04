В Георгиевском храме г. Бобруйска завершилась благотворительная акция ´Спешите делать добро´.

Сестричество во имя святой праведной Иулиании Лазаревской при Георгиевском храме г. Бобруйска завершило благотворительную акцию ´Спешите делать добро´, которая длилась с 10 сентября по 22 октября 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии