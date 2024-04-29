Суд в США приговорил россиянина к 12 годам за попытку финансирования терроризма

Суд Восточного округа штата Калифорния приговорил Мурата Курашева, гражданина России, к 12 годам лишения свободы за «попытку оказать материальную поддержку» террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
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