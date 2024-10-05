Уважаемые жители поселка Советский!Поздравляю вас с 226-й годовщиной со дня образования поселка!Это праздник тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом он развивался, и тех, кому предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу.