Воевать начали по-настоящему, но почему ждали четыре года?

Почему массированные удары по украинской инфраструктуре и коммуникациям начали наносить только сейчас, спустя четыре года СВО? Чего ждали в Кремле? На этот вопрос пытается найти ответ ТК «Два майора».
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И где же ВРАГ-ПРЕДАТЕЛЬ засел в кабинетах власти, что даже теперь попробовал оправдаться, а дети наши все еще гибнут???