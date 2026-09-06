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Семь стран ОПЕК+ не стали менять квоты на добычу нефти

Семь стран ОПЕК+ не стали менять квоты на добычу нефти

Октябрьский "потолок" сохранен на уровне сентября. Представители Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана провели свою очередную встречу в онлайн-формате 6 сентября 2026 года, в воскресенье.

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