Global look press/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE Еще в октябре двадцать второго глава террористической организации "Украина" законом запретил даже самому себе переговоры с Российской Федерацией, пока мы не уйдем со всех земель, решивших с нами воссоединиться, и не возместим весь ущерб, причиненный этим землям террористами.