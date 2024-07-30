Global look press/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE Еще в октябре двадцать второго глава террористической организации "Украина" законом запретил даже самому себе переговоры с Российской Федерацией, пока мы не уйдем со всех земель, решивших с нами воссоединиться, и не возместим весь ущерб, причиненный этим землям террористами.
Киев хочет пропетлять
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АТ
Александр Ткаченко
Уррааа снизошёл! "Великий" Зе! Какое счастье! А оно нам на.ху нужно?!
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