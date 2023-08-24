Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Грязная тайна незалежности: первопричиной СВО стала вовсе не независимость Украины, а её отсутствие

Грязная тайна незалежности: первопричиной СВО стала вовсе не независимость Украины, а её отсутствие

Бывают роковые женщины, а бывают роковые праздники. «Праздник» 24 августа — из их числа. День независимости Украины 24 августа 1991 года — если бы не было этого события, то не было бы и СВО, и нынешней ожесточенной конфронтации России и Запада, и всех вызванных этим последствий, правильно? Неправильно!Источник бед — это вовсе не независимость Украины, а недостаточная независимость Украины, неспособность киевской политической элиты грамотно распорядиться тем «подарком», который свалился на нее в результате дезинтеграции центральных советских управленческих структур по итогам провала августовского путча в Москве тридцатидвухлетней давности.

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