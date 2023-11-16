Ямальские депутаты заочным голосованием поддержали поправки в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Речь идёт о совершенствовании статуса учителя и правилах внутреннего распорядка в школах. Авторы законопроекта предлагают запретить использование гаджетов на уроках, за исключением предусмотренных образовательной программой случаев, а также ситуаций, связанных с опасностью для жизни и здоровья учеников и педагогов.