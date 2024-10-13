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Bild: В МО ФРГ не верят в способность ВСУ добиться успеха на полях сражений

Bild: В МО ФРГ не верят в способность ВСУ добиться успеха на полях сражений

Минобороны Федеративной Республики Германия более не считает, что Вооружённые силы киевского режима способны одерживать победы на линии боевого соприкосновения и возвратить освобождённые ВС РФ населённые пункты.

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